فيلم "الجائزة" يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما

اختار المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون فيلم «الجائزة» ليشارك في فعالياته في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



«الجائزة» فيلم قصير جدا، مدته 7 دقائق، من تأليف وإخراج وتمثيل الشاعر والروائي محمد جاد، ويدور حول أستاذ أكاديمي حصل على جائزة الدولة، لكنه أصيب بالزهايمر ويضل طريقه بالشوارع، ويواجه ظروفا قاسية.



ويعتمد «جاد» على الصورة والسيناريو من دون جمل حوارية أو حتى مونولوج، ويستخدم تعبيرات وجهه والموسيقى المصاحبة للتعبير عن الحالة الوجدانية للشخصية وتقلباتها.



وتقدم للمهرجان 2143 فيلما من 65 دولة، وأختارت لجنة المشاهدة 425 فليما للمشاركة في مسابقة المهرجان من بينها فيلم «الجائزة».

يذكر أن محمد جاد يشارك حاليا في مسرحية «باب عشق»، التي تعرض على مسرح الطلعية، من إخراج حسن الوزير وتأليف إبراهيم الحسيني.

يذكر أن المخرج الكبير على بدرخان يرأس المهرجان، ويديره الكاتب والإعلامى صفوت يوسف

