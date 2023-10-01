الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل احتفالية الأمم المتحدة باليوم الدولي للمسنين 2023

ارشيفية
ارشيفية

يصادف اليوم الاحتفال باليوم الدولي للمسنين، وهو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم الاحتفال بها في 1 أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال باليوم الدولي للمسنين لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، وهو أيضًا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع. 

وتعقد الأمم المتحدة غدًا الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 فعالية الاحتفال باليوم الدولي للمسنين، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التاريخية قبل 75 عاما، وقد ساهم ممثلون من جميع أنحاء العالم من ذوي خلفيات قانونية وثقافية ولغوية مختلفة، في كتابة هذا  الإعلان الذي يعتبر أول وثيقة توضح حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تكون تصان عالميًا. 

و يركز الاحتفال الـ33 لليوم الدولي للمسنين على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال"، كما وتسلط الفعالية  الضوء على المكانة الخاصة للمسنين في جميع أنحاء العالم، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال الذي من شأنه توفير حلولًا مستدامة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.

الأمم المتحدة تدعو لحماية كبار السن من التمييز والإهمال

أهداف اليوم الدولي للمسنين 2023

ويهدف اليوم الدولي للمسنين إلى زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم، وتبادل النماذج المشتركة بين الأجيال والتعلم منها لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى دعوة الحكومات وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.

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