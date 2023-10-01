متطوع بحياة كريمة: المبادرة الرئاسية سند الغلابة ودعم لأبسط حقوقهم

قال إبراهيم طاهر، أحد متطوعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن المبادرة الرئاسية نجحت بالفعل في أن تكون سند للغلابة ودعم لتوفير أبسط حقوقهم، التي تحقق لهم عيش حياة كريمة.

واصل طاهر، أن هناك ثقة وجسر واصل بين أهالي القرى البسيطة بمركز برج العرب بالإسكندرية وبين المبادرة الرئاسية بأن أحلامهم ستصبح حقيقة وأنهم لن يرفض لهم طلب يحقق لهم ما يتمنون.

وتابع متطوع حياة كريمة، أننا نعيش مع أهالينا البسطاء كل مراحل حياتهم وكل المناسبات التي نقف فيها بجانبهم كتف في كتف، ليشعروا أننا نشعر بأفراحهم وأحزانهم وهذا يعزز ثقتنا المتبادلة.

وأكمل أن فرحتنا ازدادت بفرحة أبنائنا من الأسر المستفيدة من حياة كريمة بتوزيع مستلزمات الدراسة عليهم وكل ما يحتاجونه لدخول عام دراسي جديد دون أن ينقصهم شىء.

وتابعت، أننا نجحنا في التخفيف من على الأسر الضغوط المالية من شراء مستلزمات الدراسة والتي تفوق طاقتهم، وأيضًا مشاركتهم فرحة أبنائهم لاستقبال عام دراسي جديد.

وأشادت المتطوعة، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم الأسر البسيطة في القرى الأكثر احتياجًا ليحصلوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة.