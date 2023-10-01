الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الفحوصات الأولية تثبت إصابة فتوح بكدمة وأشعة جديدة للاطمئنان عليه

فتوح
فتوح

تعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة في مباراة أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وحجز الزمالك بطاقة التأهل لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكشفت الفحوصات الأولية لأبو الفتوح عن تعرضه للإصابة بكدمة قوية لكنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه بشكل أكبر.

وتعرض اللاعب للإصابة في نهاية مباراة أرتا سولار أمس ولم يتمكن فتوح من إكمال اللقاء.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في سرعة تجهيز اللاعب والاعتماد عليه في مباراة البنك الأهلي المقرر لها السبت المقبل في بطولة الدوري بشكل أساسي لأهميته من الناحية الفنية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب

الزمالك مباراة أرتا سولار الجيبوتي أرتا سولار الجيبوتي للكونفدرالية

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