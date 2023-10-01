الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ بيان عملى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

تضمن البيان عرض ملخص لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الاصطفاف، وكذلك استعراض عددًا من المراحل التدريبية المخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيدًا بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الاستعداد القتالى العالى والاحترافية فى تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.

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