الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل يستعرض ممر "القاهرة- أسوان- أبو سمبل" اللوجستى

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ممر القاهرة- أسوان- أبو سمبل اللوجستي، الذي يضم الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، وتطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية "الفيوم الجديدة- كوم أبو راضي- سوهاج الجديدة- أبو سمبل"، منطقة الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية.

وقال الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إن ممر سفاجا- قنا- أبو طرطور اللوجيستي يضم الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، وخط سكة حديد أبو طرطور- قنا، والمنطقة اللوجستية بسفاجا، وميناء سفاجا.

جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، في جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والتي شهدت استعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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