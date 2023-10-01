أبرزها "ممر السخنة- الإسكندرية".. وزير النقل يستعرض أهم الممرات اللوجستية

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أهم الممرات اللوجستية، وهو ممر السخنة-الإسكندرية اللوجستي، والذي يضم ميناء السخنة، الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، خط السكة الحديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"، وميناء الإسكندرية الكبير.

وزير النقل يستعرض أهم الممرات اللوجيستية

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن ممر العريش- طابا يضم ميناء العريش البحري، خط سكة حديد "الفردان- بئر العبد- العريش- طابا- وصلة شرق بورسعيد"، منفذ طابا البري.

وأوضح أن ممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي يضم محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل، ازدواج وتطوير خط السكة الحديد "بشتيل- الاتحاد- إيتاي البارود- القباري"، ميناء أكتوبر الجاف، خط سكة حديد "المناشي- 6 أكتوبر"، الميناء الجاف بمدينة السادات، خط سكة حديد "كفر داود- السادات"، وميناء الإسكندرية الكبير.

وتابع: ممر طنطا- المنصورة- دمياط يضم المنطقة اللوجستية بطنطا، خط سكة حديد "طنطا- المنصورة- دمياط"، الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة، ميناء دمياط، أما ممر جرجوب- السلوم يضم ميناء جرجوب البحري، إنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح- السلوم بإجمالي طول 300 كم، وميناء السلوم البري.