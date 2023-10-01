الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تفتتح معرض بانوراما حرب أكتوبر

معرض بانوراما حرب
معرض بانوراما حرب اكتوبر

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الأحد، معرضًا جديدًا للكتاب في بانوراما حرب أكتوبر، بصلاح سالم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

جاء ذلك ضمن خطة الهيئة في إقامة معارض للكتب على مدار العام بالقاهرة والمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وتوفير الكتاب للقارئ بأسعار رمزية.

وتقدم الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من إصداراتها المختلفة في كل السلاسل التي تصدر عنها، فضلًا عن مجموعة من الإصدارات التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة.

إصدارات هيئة الكتاب

ومن بين الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب، مقاتل على جبهة الخوف، بورسعيد بطولة جيش، حكاية بطل، أغلى الرجال شهداء أكتوبر 1973، بطولات وراء الستار، أسد جبل الحلال، عائد إلى سيناء، مصطفى دبابة، المنسي صديقي، صراعات الحرب الباردة في إفريقيا غينيا كوناكري، المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية، حرب الاستنزاف، وثائق حرب أكتوبر، وأبطال الطيران في معركة رمضان، وحائط الصواريخ في أكتوبر 1973.

كما تشارك الهيئة بموسوعة "المضللون" بأجزائه الـ5، وموسوعة القتلة بأجزائه الـ5، والفلسفة في مصر، والسياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه مصر، وحكاية الولاد والأرض بأجزائه الـ 4، وسيلفي مع شهيد، وطيار الرئيس، ومذكرات مصطفى النحاس، والسد العالي إحدى المعجزات، والسد العالي حاضرة، وعبقرية قدماء المصريين، والندوة الاستراتيجية حرب أكتوبر، والأعمدة السبعة، وعبوة ناسفة، وقنال لا تعرف المحال، والقاهرة من شرفات التاريخ، والقاهرة تاريخها ونشأتها، والأسرة المصرية في عصورها القديمة، ومصر دول حوض النيل، والحرب والسلام في الشرق الأوسط، وعواصم مصر الفرعونية، وإطلالة الجمهورية الجديدة، والثقافة الشعبية في جنوب مصر، وعلوم القدماء اليونان القديم، وشخصيات مصرية لها تاريخ، والقاهرة جوامع وحكايات، السد العالي حاضرة، والمرأة المصرية إلى أين، وصفحات من تاريخ الفدائية المصرية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين بانوراما حرب أكتوبر معارض للكتب

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