الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف النقل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلماً تسجيلياً عن ملف النقل، وذلك خلال فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز". 

النقل والمواصلات هما شريان التطوير والعصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية، ومع الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 كانت النتيجة بنية تحتية متهالكة تمامًا، وسوء حالة وسائل النقل والمواصلات، وزيادة معدلات الحوادث بشكل أثر على عجلة الاقتصاد، وفي عام 2013 شهدنا أكثر من 65% من جرارات و70% من عربات السكة الحديد متجاوزة العمر الافتراضي.

وتقادمت نظم الإشارات بالمزلقانات، وكانت الإشارات الكهرباء على الشبكة لا تتعدى الـ15%، الأمر الذي تسبب في كثير من الحوادث، ووصل حجم الخسائر نتيجة الزحام وتكدس الطرق لـ 8 مليارات دولار سنويًا من استهلاك الوقود.

وفي عام 2014 كانت الطفرة، وبدأ المصريون الحلم وكانت البداية حفر قناة السويس الجديدة التي تم تنفيذها بأيدي وأموال المصريين، ومن وقت افتتاح القناة الجديدة عبر المجرى الملاحي حوالي 135 ألف سفينة بزيادة 10 آلاف سفينة عام 2014.

وحققت قناة السويس إيرادات كانت الأعلى في تاريخها، حيث بلغت 33.6 مليار خلال 2014، بزيادة 7 مليار دولار خلال 2022، وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس ليصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال 2021- 2022 بزيادة 300% عام 2014.

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية