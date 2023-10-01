حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف النقل

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلماً تسجيلياً عن ملف النقل، وذلك خلال فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

النقل والمواصلات هما شريان التطوير والعصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية، ومع الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 كانت النتيجة بنية تحتية متهالكة تمامًا، وسوء حالة وسائل النقل والمواصلات، وزيادة معدلات الحوادث بشكل أثر على عجلة الاقتصاد، وفي عام 2013 شهدنا أكثر من 65% من جرارات و70% من عربات السكة الحديد متجاوزة العمر الافتراضي.

وتقادمت نظم الإشارات بالمزلقانات، وكانت الإشارات الكهرباء على الشبكة لا تتعدى الـ15%، الأمر الذي تسبب في كثير من الحوادث، ووصل حجم الخسائر نتيجة الزحام وتكدس الطرق لـ 8 مليارات دولار سنويًا من استهلاك الوقود.

وفي عام 2014 كانت الطفرة، وبدأ المصريون الحلم وكانت البداية حفر قناة السويس الجديدة التي تم تنفيذها بأيدي وأموال المصريين، ومن وقت افتتاح القناة الجديدة عبر المجرى الملاحي حوالي 135 ألف سفينة بزيادة 10 آلاف سفينة عام 2014.

وحققت قناة السويس إيرادات كانت الأعلى في تاريخها، حيث بلغت 33.6 مليار خلال 2014، بزيادة 7 مليار دولار خلال 2022، وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس ليصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال 2021- 2022 بزيادة 300% عام 2014.