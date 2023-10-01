وزير الإسكان: فى التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيمًا

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيمًا، لأننا نفكر لعقود قادمة.

وأضاف الجزار، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه بعد عام 2014 تم وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد في خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية، منها مدن الجيل الرابع.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم رفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.