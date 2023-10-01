انتشال أتوبيس مدرسة سقط داخل مصرف فى أشمون بالمنوفية.. وكشف أسماء المصابين

استعانت الجهات المعنية بحفار لانتشال أتوبيس مدرسة خاصة سقط صباح اليوم الأحد، بالتلاميذ داخل مصرف في أشمون بالمنوفية، وذلك لسحب الأتوبيس من المصرف، وسط حضور الأهالي وقوة أمنية من مركز شرطة أشمون.

أسماء المصابين

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن مستشفى أشمون العام بالمنوفية، استقبل كلا من: شيماء مكاوي، المشرفة على الحافلة، بالإضافة إلى عبدالعظيم عطا، سائق الأتوبيس، نورا السيد، وإياد محمد عزت - 3 سنوات ونصف، سجى محمد عبدالناصر - 9 سنوات، كمال مصطفى كمال - 4 سنوات ونصف، محمود محمد - 3 سنوات ونصف، رهف محمد خير - 4 سنوات، وعبدالناصر محمد - 4 سنوات.

وأكد المصدر أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى أشمون العام بدعم ومتابعة قيادات الصحة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين، كما انتقل أولياء أمور الطلاب للمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مدى الإصابة التي تعرضوا لها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون إلى موقع الحادث على طريق قرية شنشور سمادون، وذلك بمنطقة كوبري رمزي التي خلفت 9 مصابين ما بين تلاميذ ومشرفة وسائق الأتوبيس، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أشمون العام، وليس هناك وفيات، وحالتهم مستقرة، والإصابات بين كدمات وجروح، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.