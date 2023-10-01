وزير الإسكان يستعرض إنجازات الدولة خلال 9 سنوات بمؤتمر "حكاية وطن"

استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنجازات الدولة خلال 9 سنوات، حيث إنه كان لدينا مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، منها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، الاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المهدر، وضعف الإمداد بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف الجزار، خلال كلمته بجلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية شهد تركز العمران بنسبة 5.5% من مساحة الجمهورية منذ عام 1985، وكانت خريطة التنمية وقتها تستهدف الوصول إلى 14% من مساحة المعمور.

وتابع: في عام 2011 وصلنا إلى 89 مليون نسمة يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، لافتًا إلى أن الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية منذ عام 1985 وحتى 2014 بلغ 17 ألف فدان سنويًا بإجمالي 490 ألف فدان تم تحويلها من أراض زراعية إلى مبان.