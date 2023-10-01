الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأشمونى": كلمة السيسى بمؤتمر حكاية وطن أظهرت ثقته الكبيرة فى الشباب لبناء الدولة

النائب أسامة الأشموني
النائب أسامة الأشموني

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن، جاءت كاشفة لرؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي قدم مصر بصورة جديدة للعالم من خلال عرض الإنجازات التي حققتها الدولة بالأرقام والإحصائيات مما أكد عودة مصر لريادتها إقليميًا ودوليًا من خلال الانفتاح على العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي خاطب الشباب ووضع ثقته الكبيرة في الشباب المصري، لأنهم مستقبل الدولة المصرية والاتجاه نحو التنمية المستدامة.

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وتابع النائب أسامة الأشموني، أن الدولة المصرية قادرة على رسم ملامح المستقبل بقوة بشبابها والعمل والاجتهاد والسير على طريق المستقبل نحو بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بعزيمة وصبر شعبها.

 

عضو مجلس النواب: حديث الرئيس صادق وجهوده شاهدة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس صادق وجهوده شاهدة على أن الأمم لا تبنى بالتشكيك والتخوين ولكن بالإصلاح والبناء والعمل.

ولفت النائب أسامة الأشموني، إلى أن مؤتمر حكاية وطن يساعد على تحفيز الابتكار وصنع القرار وتوفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن ووضع خطط استراتيجية للتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا حريصة على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين لمساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته في مؤتمر حكاية وطن أن الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح، لا بالخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم.

وقال الرئيس فى تعقيب له خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عقب عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جهود الدولة منذ عام ٢٠١٤: «هذا ما تم إنجازه، ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة».

النائب أسامة الأشموني مؤتمر حكاية وطن- بين الرؤية والإنجاز الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات إنجازات الدولة

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