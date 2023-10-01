الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

انفجار في تركيا
انفجار في تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار ثانٍ في ميدان «كزلاي» بأنقرة، عقب الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر الوزارات والبرلمان.

أحد الإرهابيين فجّر نفسه بسيارة وتم تحييد الآخر

وقال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن وزير الداخلية التركي صرح بأن هناك إرهابيين قاموا بتفجير انتحاري في المنطقة، وأن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بسيارة وتم تحييد الآخر.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك جريحين بقوات الأمن التركية، وهذه الإصابات بسبب الاشتباكات التي حدثت بعد الانفجار الثاني.

وتابع: هناك تشديد أمني كبير جدًا موجود في المنطقة، وكذلك هناك انتقال للقوات الخاصة وكل أطياف الشرطة التركية حاليًا تتوجه نحو منطقة الانفجار.

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