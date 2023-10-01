الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ممدوح وهشام ماجد يبدآن تصوير "إكس مراتى" نهاية أكتوبر

محمد ممدوح وهشام
محمد ممدوح وهشام ماجد

بدأ النجمان محمد ممدوح وهشام ماجد في التحضير لفيلمهما السينمائي الجديد "إكس مراتي" والمقرر البدء في تصويره أواخر شهر أكتوبر الجاري. 

وعلم "الدستور"، أن المخرج معتز التوني يفاضل بين نجمتين للقيام بالبطولة النسائية للفيلم. 

فيلم "إكس مراتي"

 

وتجمع جلسة عمل بين المخرج معتز التوني وأبطال الفيلم خلال أيام، وذلك للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

يذكر أن الفيلم رُشح له عدد من الأبطال في وقت سابق على رأسهم محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز وأمينة خليل. 

في سياق متصل انتهى المؤلف كريم كيمز من كتابة سيناريو العمل بالكامل، وبدأ المخرج معتز التوني في معاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير الفيلم. 

يذكر أن هشام ماجد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معًا حياة تعيسة، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما وتقلبها من تعيسة إلى سعيدة. 

أما محمد ممدوح فيعرض له حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "وش فى وش" والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، ويشاركه فيه البطولة أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت. 

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