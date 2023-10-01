الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير عسكري: لن تتمكن كييف من تحقيق النجاح في ساحة المعركة بهجومها الجديد في أكتوبر

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أوضح الخبير العسكري الروسي والعقيد الاحتياطي رومان ناسونوف، أن السلطات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم جديد في أكتوبر المقبل من أجل الاستمرار في الحصول على مساعدات يمنحها إياها الغرب.

وأشار الخبير في مقابلة مع موقع "URA.RU" الروسي، إلى أن "المعدات الهندسية للجيش الروسي لا تزال على مستوى عال، وفي هذه الأثناء يبدأ الطقس البارد، وتختفي المساحات الخضراء في أحزمة الغابات الساحلية بالقرب من نهر الدنيبر، لذلك فإن اختيار وقت الهجوم غير صحيح بتاتا".

وبحسب ناسونوف، سيتعين على كييف تنفيذ إرادة الدول الغربية، وبالتالي ستدخل القوات الأوكرانية في المعركة خلال الفترة المحددة.

وأكد العقيد: "إلام يتطلعون؟ أإلى لحصول على دعم اقتصادي؟ لا يمكنهم هذا من تحقيق النجاح في ساحة المعركة".

هذا وكشف مصدر مقرب من السلطات يوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفق مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لشن هجوم جديد في أوائل أكتوبر.

ومنذ بداية شهر يونيو الماضي، تحاول القوات الأوكرانية التقدم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث تدفع بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أخذت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة فأحدثت صدى واسعا في الغرب.

 

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