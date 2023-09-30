السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خبير تحكيمى: هدف الزمالك الثالث فى أرتا سولار تسلل

زيزو يحتفل بهدفه
زيزو يحتفل بهدفه في مرمى أرتا سولار

انتقد الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، أداء الحكم الرابع في مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز على الفريق الجيبوتي بنتيجة 4-1 ليعوض خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، ويتأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

سمير عثمان: الحكم الرابع تعامل بشكل سيئ مع مدحت عبدالهادي

قال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية: "الحكم الرابع تعامل بشكل سيئ للغاية مع مدحت عبدالهادي، ولو كان شخص آخر غير مدحت عبدالهادي لكان من الممكن أن تحدث أزمة".

وتطرق للحديث عن هدف الزمالك الثالث؛ حيث قال: "هدف الزمالك الثالث من تسلل لأن زيزو كان متقدمًا بقدمه اليمنى أثناء لعب الكرة، وطالما ارتدت من الحارس ووصلت له فإن الكرة تسلل".

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الزمالك يحوّل تأخره أمام أرتا سولار إلى فوز برباعية

تمكن الزمالك من تحويل تأخره أمام أرتا سولار بهدف نظيف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 من الكونفيدرالية.

وتقدم الفريق الجيبوتي في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن قبل أن يتعادل يوسف أوباما في الدقيقة 50 قبل أن يضيف شيكابالا الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 52.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يحسم حمزة المثلوثي التأهل للفارس الأبيض على حساب أرتا سولار بالهدف الرابع عند الدقيقة 89.

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