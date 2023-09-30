السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: العلاقة بين الاستقرار وتوافر الخدمات الجيدة عميقة وأصيلة

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد أن نعمل بمعدلات العمل الحالية لمدة 30 سنة حتى نصل لهدف الدولة المنشود والرؤية المستقبلية.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي: "نعمل بمعدلات أداء كبيرة لدولة ولصالح الوطن".

وأشار إلى أن الشبكة القومية للكهرباء لم تكن جاهزة للربط والتصدير وجهزناها، موضحًا أن العلاقة بين الاستقرار وتوافر الطاقة والخدمات الجيدة عميقة وأصيلة.

وأكد أن شركات البترول العالمية أحجمت عن الاستثمارات خلال أزمة كورنا وعادت بعدها، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من الطاقة من الهيدروجين الأخضر قد يستغرق 30 سنة.

وتابع: "2.8 مليار دولار قيمة صادرات الغاز للخارج، ونريد الدولار لتوفير مشتقات البترول التي نشتريها".

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