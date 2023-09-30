السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "هنفضل نعمل ونشتغل لتنمية بلادنا"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك ارتباطًا هامًا بين أداء وزارتي الكهرباء والبترول وكذلك مشروعاتهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه لو توقف استكشاف الآبار الغازية سنة سيكون له تأثير كبير على قطاع البترول، معقبًا: "بنعمل كل حاجة بسرعة عشان اللي فقدناه في 50 سنة كبير جدًا".

وأشار إلى أن مشكلة الوقود في مصر حتى 2014 كانت بسبب توقف محطات الإسالة، متابعًا: "الناس لازم تعرف إن كل فعل بيتعمل بيكون له رد فعل، وهنفضل نعمل ونشتغل لتنمية بلادنا، وحقل ظهر رحمنا من قيمة استيراد الغاز من الخارج".

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