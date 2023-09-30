السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام أرتا سولار بهدف ويقترب من توديع الكونفدرالية

وارساما حسن يحتفل
وارساما حسن يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بتأخر الفريق الأبيض بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

سجل وارساما حسن هدف التقدم للفريق الجيبوتي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وصار موقف الزمالك صعبًا للغاية، حيث يحتاج الفارس الأبيض لتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

فريق أرتا سولار كاد أن يتقدم بعد 4 دقائق بعدما انطلق حسلاني أحمد بالكرة على الجانب الأيمن ثم سدد الكرة، لكن مرت بشكل غريب لخارج اللمعب بعيدة عن المرمى.

مصطفى شلبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

وسجل وارساما حسن هدف التقدم لصالح أرتا سولار في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من يعقوبا سونجيني من الجهة اليسرى للمتقدم من الخلف وارساما حسن الذي سدد الكرة على يسار محمد عواد.

في الدقيقة 17، شيكابالا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ونجح الحارس جيان نويل في التصدي لها لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

شيكابالا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الحارس بقبضة يده.

في الدقيقة 36 زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وسدد مصطفى شلبي كرة قوية في الدقيقة 45 بعيدة عن المرمى.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وكان الفريق الجيبوتي قد حقق الفوز ذهابًا على الزمالك بهدفين دون رد ليصعب مهمة الفارس الأبيض في التأهل.

ويأمل الزمالك في استعادة توازنه وتعويض الخسارة ذهابًا من خلال تحقيق فوز كبير في الإياب بثلاثية نظيفة على الأقل للتأهل للدور المقبل.

في المقايبل يرغب أرتا سولار في الحفاظ على تقدمه في الذهاب أو الخروج بأقل الأضرار من أجل تحقيق كبرى مفاجآت البطولة الإفريقية بإقصاء الزمالك من المسابقة.

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الزمالك بالقوة الضاربة أمام بطل جيبوتي

أما الزمالك فقد استعاد القوة الضاربة وتحديدًا الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما  وإبراهيما نداي.

يعقوبا سونجني يقود هجوم أرتا سولار أمام الزمالك

ضم تشكيل أرتا سولار لمواجهة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: جيان أمونومي

خط الدفاع: جيليس نيجوسان- رافائيل ديارا- يابي إسمان- فهمي موسى.

خط الوسط:ألفونسي أحمد- موسى كوليبالي- وارساما حسن- دوالي محمود.

خط الهجوم:  جابرييل دادزي- يعقوبا سونجني.
 

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