للصخور أسماء فى الضيعة، التى أبصرت فيها النور. فهناك المركب، ورأس الدب، والكمين والجدار، وكذلك التوأمان المعروفان ببزاز الغول. وهناك تحديدًا صخرة العسكر التى كان الجنود يرابطون عندها حين تطارد الكتيبة العصاة، وما من موقع يفوقها إجلالًا واختزانًا للأساطير. ومع ذلك، فعندما يصدف أن أبصر فى الحلم طبيعة طفولتى، تتراءى أمام ناظرى صخرة أخرى.. تلوح كمقعد جليل متقعر كأنه اهترأ فى موقع المؤخرة، بمسنده الشاهق والمستقيم المنسدل على الجانبين كالمرفق، وهى الصخرة الوحيدة التى تحمل على ما أظن، اسم رجل، صخرة طانيوس.

لطالما تأملت ذلك العرش الحجرى، ولم أجرؤ على ملامسته. ليس خوفًا من الخطر؛ ففى الضيعة كانت الصخور مرتع لهونا المفضل، وقد اعتدت، حتى فى طفولتى على تحدى أترابى الأكبر منى سنًا، والمجازفة بتسلق أخطر الصخور؛ كنا لا نملك سوى أيدينا وسيقاننا العارية، ولكن جلدنا كان يجيد الالتصاق بجلد الصخرة، فلا يصمد أمامنا أى جلمود.

لا، لم أحجم خوفًا من الانزلاق، بل كان تطيرًا وعهدًا انتزعه منى جدى، قبل أشهر على وفاته «كل الصخور إلا تلك الصخرة!». وكان الصبية الآخرون يظلون مثلى على مسافة منها، ويشعرون نحوها بالرهبة المتطيرة نفسها، ولعلهم مثلى قد قطعوا وعدًا، ويدهم على زغب شاربهم، وحصلوا على التبرير عينه: «كان يلقب بطانيوس الكشك. وقد جلس على هذه الصخرة، ثم توارى عن الأنظار».

غالبًا ما ذكر أمامى ذلك الرجل، بطل الكثير من الحكايات المحلية، وكان اسمه يثير فضولى على الدوام. كنت أعلم أن طانيوس أحد الأسماء العامية الكثيرة لأنطوان على غرار أنطون، وأنطونيوس، ومطانيوس، وطانوس أو طنوس.. ولكن، لِمَ ذلك اللقب المضحك «الكشك»؟. لم يشأ جدى أن يبوح لى بالسر، مكتفيًا بما يعتقد أنه يجوز له التصريح به لطفل: «كان طانيوس ابن لميا لا بد أنك سمعت بها. لقد حدث ذلك منذ عهد سحيق، لم نكن قد ولدنا لا أنا ولا والدى، فى ذلك الزمن كان والى مصر يحارب العثمانيين، وقد عانى أجدادنا الأمرين، لا سيما عقب اغتيال البطريرك، فقد أطلق عليه النار هنا عند مدخل الضيعة ببندقية القنصل الإنجليزى». هكذا كان جدى يتكلم حين لا يرغب الرد على أسئلتى، فيلقى بشذرات الكلام كأنه يهدى إلى سبيل، فسبيل ثان، وثالث، ولا يسلك أيًا منها. ولقد اضطررت للانتظار سنوات طويلة قبل اكتشاف حقيقة ما جرى.

إلا أننى كنت متسلحًا بأفضل خيوط هذه الحقيقة لأننى أعرف اسم لميا. وكان هذا الاسم لا يخفى علينا جميعًا فى الضيعة بفضل قول شعبى، اجتاز لحسن الحظ، قرنين من الزمن ليصل إلى مسامعنا: لميا، لميا، كيف بتخبى هالحلا؟

من رواية صخرة طانيوس