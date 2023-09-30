السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مرويات

رواية صخرة طانيوس
رواية صخرة طانيوس

للصخور أسماء فى الضيعة، التى أبصرت فيها النور. فهناك المركب، ورأس الدب، والكمين والجدار، وكذلك التوأمان المعروفان ببزاز الغول. وهناك تحديدًا صخرة العسكر التى كان الجنود يرابطون عندها حين تطارد الكتيبة العصاة، وما من موقع يفوقها إجلالًا واختزانًا للأساطير. ومع ذلك، فعندما يصدف أن أبصر فى الحلم طبيعة طفولتى، تتراءى أمام ناظرى صخرة أخرى.. تلوح كمقعد جليل متقعر كأنه اهترأ فى موقع المؤخرة، بمسنده الشاهق والمستقيم المنسدل على الجانبين كالمرفق، وهى الصخرة الوحيدة التى تحمل على ما أظن، اسم رجل، صخرة طانيوس.

لطالما تأملت ذلك العرش الحجرى، ولم أجرؤ على ملامسته. ليس خوفًا من الخطر؛ ففى الضيعة كانت الصخور مرتع لهونا المفضل، وقد اعتدت، حتى فى طفولتى على تحدى أترابى الأكبر منى سنًا، والمجازفة بتسلق أخطر الصخور؛ كنا لا نملك سوى أيدينا وسيقاننا العارية، ولكن جلدنا كان يجيد الالتصاق بجلد الصخرة، فلا يصمد أمامنا أى جلمود.

لا، لم أحجم خوفًا من الانزلاق، بل كان تطيرًا وعهدًا انتزعه منى جدى، قبل أشهر على وفاته «كل الصخور إلا تلك الصخرة!». وكان الصبية الآخرون يظلون مثلى على مسافة منها، ويشعرون نحوها بالرهبة المتطيرة نفسها، ولعلهم مثلى قد قطعوا وعدًا، ويدهم على زغب شاربهم، وحصلوا على التبرير عينه: «كان يلقب بطانيوس الكشك. وقد جلس على هذه الصخرة، ثم توارى عن الأنظار».

غالبًا ما ذكر أمامى ذلك الرجل، بطل الكثير من الحكايات المحلية، وكان اسمه يثير فضولى على الدوام. كنت أعلم أن طانيوس أحد الأسماء العامية الكثيرة لأنطوان على غرار أنطون، وأنطونيوس، ومطانيوس، وطانوس أو طنوس.. ولكن، لِمَ ذلك اللقب المضحك «الكشك»؟. لم يشأ جدى أن يبوح لى بالسر، مكتفيًا بما يعتقد أنه يجوز له التصريح به لطفل: «كان طانيوس ابن لميا لا بد أنك سمعت بها. لقد حدث ذلك منذ عهد سحيق، لم نكن قد ولدنا لا أنا ولا والدى، فى ذلك الزمن كان والى مصر يحارب العثمانيين، وقد عانى أجدادنا الأمرين، لا سيما عقب اغتيال البطريرك، فقد أطلق عليه النار هنا عند مدخل الضيعة ببندقية القنصل الإنجليزى». هكذا كان جدى يتكلم حين لا يرغب الرد على أسئلتى، فيلقى بشذرات الكلام كأنه يهدى إلى سبيل، فسبيل ثان، وثالث، ولا يسلك أيًا منها. ولقد اضطررت للانتظار سنوات طويلة قبل اكتشاف حقيقة ما جرى.

إلا أننى كنت متسلحًا بأفضل خيوط هذه الحقيقة لأننى أعرف اسم لميا. وكان هذا الاسم لا يخفى علينا جميعًا فى الضيعة بفضل قول شعبى، اجتاز لحسن الحظ، قرنين من الزمن ليصل إلى مسامعنا: لميا، لميا، كيف بتخبى هالحلا؟

من رواية صخرة طانيوس

 

رواية صخرة طانيوس

الأكثر قراءة

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

الجزيرى ومنسى يقودان هجوم الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

"صدمة أصدقائه وانهيار والدته".. لحظات مؤثرة بجنازة أحمد سامى العدل (صور)

ارتفاع حصيلة ضحايا عفش الزواج بالإسكندرية إلى 5 أشخاص

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة