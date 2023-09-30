ارتفاع حصيلة ضحايا عفش الزواج بالإسكندرية إلى 5 أشخاص

ارتفعت حصيلة سقوط بلكونة على عدد من أشخاص أثناء نقل عفش عروس بمنطقة القباري بدائرة قسم شرطة مينا البصل، إلى 5 إصابات وهم العريس و3 فتيات أشقاء وزوجة شقيقهم، تصادف وجودهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بسقوط جزء من عقار قديم

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع محمد حجازى بمنطقة القباري، مما أدي إلي إصابة 5 أشخاص.

إصابة عريس و4 سيدات

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين أثناء قيام شخص يدعي مؤمن بنقل عفش عروسته من شقته والدها لنقله سقطت عليه بلكونه الطابق الاول علوي فوق رأسه مما ادي الي إصابته بنزيف بالمخ وشرخ الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة الي إصابة 3 فتيات أشقاء تصادف وقوفهن فى البلكونة رفقة زوجة شقيقهم، تم نقلهم إلى مستشفى القبارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات..