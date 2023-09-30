السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عليه تنافس كبير جدا".. المشاط تكشف أهمية الحصول على "التمويل التنموي" من المؤسسات الدولية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن "التمويل التنموي" من المؤسسات الدولية يعطي الحكومة والقطاع الخاص التمويل ويعطي فترة سماح 6 سنوات كاملة بدون تسديد أي أعباء، ويبدأ السداد على فترة 20 سنة.

وأضافت خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التمويل التنموي متاح أمام القطاع الخاص والحكومة أيضًا، وهذا النوع من التمويل جيد جدا، لأننا نأخذ التمويل ونبدأ المشروع وخلال فترة 6 سنوات يكون المشروع نجح وحقق أرباح وبعدها نبدأ في السداد.

هناك تنافس على “التمويل التنموي" من الدول والمؤسسات

وتابع: "هذا النوع من التمويل عليه تنافس كبير جدا من الدول والمؤسسات، والرؤية الوطنية والشركات الدولية تنفذ وتتيح لنا التفاعل مع هذه المؤسسات ونأخذ منها هذا التمويل".

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رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التمويل التنموي مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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