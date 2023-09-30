حملة رقابية تكشف عن مخالفات في إدارة تموين بندر طنطا

قامت إدارة تموين بندر طنطا، بمحافظة الغربية، بحملة رقابية مشتركة بين هيئة الرقابة والإدارية ووكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي، محافظ الغربية، في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق العامة وتنفيذ التعليمات الوزارية.

خلال الحملة، تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية والألبان منتهية الصلاحية، تمت مصادرة 2000 كجم منتجات الألبان والكاكاو ومكسبات الطعم التي انتهت صلاحيتها في يونيو 2023 وديسمبر 2022، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بجانب ذلك، تم رصد مخالفات في المخابز البلدية، حيث تم تحرير ستة محاضر لنقص وزن الشرائح من الخبز. تبين أن الشرائح كانت تعاني من نقص في الوزن بمقدار 14، 15، 16، و19 جرامًا. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

تعكس هذه الحملة الرقابية الحازمة التزام الجهات المعنية بمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع التموين، تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لضمان توافر المنتجات الغذائية الآمنة والجودة في الأسواق وحماية صحة وسلامة المستهلكين.

يذكر أن هذه الحملات الرقابية المستمرة تعزز الثقة في قطاع التموين وتؤكد على أهمية دور الرقابة والإشراف في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وضمان توفر المنتجات الغذائية السليمة للمواطنين.