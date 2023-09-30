السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فى اليوم العالمى للمسنين.. كيفية تحسين الصحة النفسية لكبار السن؟

ليوم العالمي للمسنين
ليوم العالمي للمسنين

تعتبر الصحة النفسية مصدرًا هامًا للرفاهية والجودة الحياتية لكل الأفراد، بما في ذلك كبار السن، حيث إن الاهتمام بالصحة النفسية لهذه الفئة العمرية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، حيث تواجه تحديات ومشاكل محتملة قد تؤثر بشكل سلبي على جودة حياتهم، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "griswoldhomecare".

لذلك من المهم التعرف على هذه المشكلات والتحديات وتقديم الدعم والرعاية المناسبة لتحسين صحتهم النفسية، خاصة وأن غدًا اليوم العالمي لكبار السن، وهو الاحتفال السنوي الذي خصص له الأول من أكتوبر كل عام، من أجل التوعية وتفعيل دور المنظمات الصحية من اجل توفير اكبر قدر من الرعاية الطبية والاجتماعية للمسنين.

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التحديات والمشاكل التي يواجها كبار السن:

الوحدة والعزلة: يعاني العديد من كبار السن من الشعور بالوحدة والعزلة، خاصة في حالة فقدان الشريك الحياة أو فقدان القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بسبب التقدم في العمر، تلك الوحدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية لهؤلاء الأفراد.

التقلبات المزاجية: قد يواجه كبار السن تحديات نفسية مرتبطة بالتغيرات الهرمونية أو ظروف الحياة المختلفة، حيث يعاني بعضهم من التقلبات المزاجية، مثل الاكتئاب أو القلق، وهذا يستدعي الرعاية النفسية المناسبة.

التدهور الصحي: قد يواجه كبار السن تدهورًا في الحالة الصحية العامة، مثل التعامل مع أمراض مزمنة أو مشاكل في الذاكرة مثل الخرف، تلك المشاكل الصحية يمكن أن تؤثر سلبًا على الحالة النفسية لهؤلاء الأفراد وتزيد من مستويات القلق والاكتئاب.

كيفية تحسين الصحة النفسية لكبار السن:

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية: يعتبر الاحتفاظ بشبكة اجتماعية قوية من أهم الخطوات لتحسين الصحة النفسية لكبار السن، يمكن للمشاركة في الأنشطة المجتمعية أو الانضمام إلى نوادي وجمعيات محلية أن يقدم الدعم الاجتماعي والتواصل الاجتماعي الذي يحتاجونه.

الحفاظ على أسلوب حياة صحي: يمكن تحسين الصحة النفسية لكبار السن من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، والنوم الجيد، تلك العوامل الحيوية المهمة تؤثر إيجابيًا على الحالة النفسية لهؤلاء الأفراد.

الاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي المتاح: يوصى بأن يحصل كبار السن على الدعم والرعاية النفسية المناسبة، سواء من أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المهنيين الصحيين، يمكن أيضًا اللجوء إلى الاستشارة النفسية أو الانضمام إلى مجموعات دعم التي تهتم بالصحة النفسية لكبار السن.

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المشكلات النفسية التي يعاني منها كبار السن وكيفية التعامل معها:

الاكتئاب: يمكن أن يعاني كبار السن من الاكتئاب نتيجة للتغيرات الحياتية المختلفة، مثل فقدان شريك الحياة أو العزلة الاجتماعية، يوصى بأن يتلقوا الدعم النفسي المناسب ويعالجوا هذه المشكلة بواسطة العلاج النفسي أو الدواء في حالة الضرورة.

القلق والتوتر: قد ينتج القلق والتوتر من مختلف الأسباب، مثل القلق بشأن الصحة أو المستقبل، لذا ينبغي على كبار السن التعرف على تقنيات إدارة الضغوط والاستفادة من الدعم النفسي للتخفيف من هذه المشكلة.

مشاكل الذاكرة والخرف: في حالة تطور مشاكل في الذاكرة والخرف، ينبغي على كبار السن البحث عن الدعم والعناية المناسبة، يوصى بالاستفادة من برامج تدريب الذاكرة والحفاظ على نشاط عقلي مستمر، بالإضافة إلى البحث عن دعم مجتمعي واجتماعي.

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