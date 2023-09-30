نورا ناجى توقع "سنوات الجرى فى المكان" بمعرض الرياض للكتاب.. غدًا

يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب، حفل توقيع رواية "سنوات الجري في المكان" للكاتبة الروائية نورا ناجي، وذلك بجناح دار الشروق رقم F74، في تمام الساعة السادسة مساء غد الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل، بمقر المعرض في جامعة الملك سعود بالرياض.

سنوات الجري في المكان

في روايتها "سنوات الجري في المكان"، تقدم نورا ناجي سيرةً استثنائية للحواس، من الرؤية إلى اللمس ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورِة طمحت في الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقيٍّن مغروستيٍّن فيما تحت الأرض قائعة بالجري في المكان. بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانين التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم في الميدان يفقدون حواسهم، فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التي تُشكل الحياة. شخصيات خلقها، "واقع يناير"، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية.

مثل الأفلام الساذجة

مؤخرا حظيت الكاتبة نورا ناجي، على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، الصادرة عن دار الشروق، وتتجاوز حكايات المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهي تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

وفي فقرات موجزة مكثفة تنقل نورا ناجي عالم أبطالها بدقائقه وتفاصيله، وفي هذہ المجموعة ستقرأ نفسك وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن، وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذہ الأشياء قد جرت تحت سَمعك وبصرك!

معرض الرياض الدولي للكتاب

وانطلقت الدورة الحالية من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل، وبمشاركة 1800 دار نشر ممثلين لـ 32 دولة تحت شعار "وجهة ملهمة "، ويعقد المعرض فعالياته في مقره الجديد بحرم جامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، وتحل سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام.

ويشهد معرض الرياض للكتاب لأول مرة، مسابقة للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، بهدف امتاع الأطفال بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، ما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح أقدر على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها.

وطوال فترة المعرض، يستمتع الزوار بفعاليات البرنامج الثقافي الذي يتضمن أكثر من 200 فعالية، ومنها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يُحيِيها نخبة من شُعراء الفصحى والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، وإثراء قدراته، وصقل مهاراته المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة.