الرئيس السيسى: "المؤامرة الحقيقية ضد البلد هى الجهل والإنصات لدعوات الخراب"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الناس هتقول يالا نتحرك وياكش تخرب، نهدها على صحابها، وأنت هتعرف تعمل فيها حاجة لما تهدها، ما هو حصل في 2011 وكنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح وتقول مؤامرة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: “المؤامرة جهلك وتخلفك، والإنصات لدعوات الخراب عايز أقول الكلام ده للناس اللي في الشارع”.

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.