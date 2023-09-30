السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: خسائر الدولة من 2011 وحتى 2013 تُدفع من لحم الحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن الخسائر التي تكبدتها الدولة في 2011 وما بعدها حتى 2013، والتي قدرها بمليارات الدولارات.

وتساءل الرئيس السيسي: "من 2011 حتى 2013، الخسائر التي قدرت بنحو 450 مليار جنيه، حد منحهم للدولة؟.. لا ده إحنا كنا بندفعهم من لحم الحي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أنت كمواطن عايز تعيش وأنا معاك وكلنا جنبك وعايز تشغلهم وده حقك، لكن لازم نفهم حكاية ليه بلدنا طول عمرها كده".

وتابع: "عايزين تخرجوا منها ولا نقول كلام ونضحك بيه على بعض، وكان في 5 ملايين مصري شغالين في المشروعات، وقت أزمة كورونا، وكان الكلام هنعمل تحفيز للاقتصاد ونتحمل جزء من الخسائر".

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