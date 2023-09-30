السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: كل أزمة هتعملها أو هتتعمل فيك هيكون لها تداعيات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كتير من الناس تقول الرئيس السادات عمل السلام ومش مقدر إن الحرب كان لها تداعيات كبيرة، على قدرة الدولة ويصعب أن تحيا كدولة وحتى لو في دعم ولكن هناك ما تحتاجه الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "الدولة كانت تحتاج دعمًا عسكريًا واستثماريًا، لأنه توقف من 67 وحتى 73 على الأقل وكانت في نفس الوقت البلد بتنمو والناس بتزيد".

وتابع: "ده حال الدولة من إيرادات ومصروفات، عشان كده لازم نزود مواردنا، ونبص كمان على حجم الزيادة السكانية، اللي الدولة منجحتش في تحقيق المطلوب من أيام حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر".

وواصل: "من 2011 لغاية النهارده كان النمو السكاني عدد ثابت وهو صفر، أي المواليد تساوي الوفيات، أي ما يعني زيادة 25 مليون زيادة، وهو رقم يجب وضعه أمام حجم الخسائر التي خسرتها مصر في تلك الفترة".

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه يجب وضع الخسائر التي تحدث للدولة في حالة تعرضها لأي أزمة في الاعتبار، مرددًا: "كل أزمة هتعملها أو هتتعمل فيك هيكون لها تداعيات".

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