الرئيس السيسى: لا ندافع عن أنفسنا.. ولكننا نحاول أن نُقرر الواقع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"ظروفنا صعبة دائمًا، وعندما يتم طرحها حتى الآن ليس من أجل الدفاع عن أنفسنا، ولكننا نحاول أن نقرر الواقع، ونقول للمواطنين إيه الحكاية، ونروي الحكاية من أجل التخلص منها".

حكاية وطن

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: “دخل مصر مش قد مصروفها”، لافتًا إلى أن "مصر لم تستدن حتى عام 1970، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر الاستدانة من أجل تجاوز حرب 73، وهذا كان بداية الدين".

وتابع: "القلة والعوز مش مشكلة، المشكلة أنك تقبله ومتبقاش مستعد تقاتل من أجل إنهائه، واللي قبل مننا أكيد حاولوا، ودايمًا أحب أكون أمين مع نفسي ومعاكم، لكن حجم التحدي كبير أوي".