السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للاطلاع.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته غرب الإسكندرية

محكمه
محكمه

قررت محكمه جنايات الدخيلة بالإسكندرية، تأجيل قضية مقتل تاجر والمتهم فيها أبناء عمومته، الي جلسه 21 أكتوبر المقبل للاطلاع علي مستندات جديدة بالقضية، وحضر الجلسة عدد كبير من المحامين للتضامن مع زميلتهم، بعد مقتل والدها والتعدي عليها وعلي أسرتها.

بداية القضية  

ترجع احداث القضية رقم 511/10914 جنايات الدخيلة لسنه 2023، والمقيدة برقم 10444 لسنه 2023 كلي الدخيلة، عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد وجود قتيل ومصابين بينهم محامية بأحد شوارع منطقة الدخيلة الجبلية.

التحريات: خلافات الجيرة سبب الواقعة

علي فور انتقت قوة من القسم الي مكان البلاغ، وتبين قيام المتهمان ف. ح، عامل، 23 سنة،  مسجل وله 17 سبقة ضرب وبلطجه، وابن عمه ح.ف مطبعجي، 36 سنة، مسجل له 6 سوابق ضرب وبلطجه، في رمضان الماضي وقبيل مدفع الإفطار بالتعدي علي المجني عليه والد المحامية ويدعي محمد عوض، 60 سنة، تاجر، بمنطقة الدخيلة الجبلية وضربه بسكين في الصدر والرأس وقيام احد المتهمين بالوقوف علي جثة المتوفي بأحد قدمية، لوجود خلافات جيرة سابقة، وعندما ابصروا اهليه المتهم قاموا بالتعدي علي ابنتيه وزوجته وابنه بالسلاح الأبيض القبض على المتهمين 

وتم القبض علي المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة والتقارير الطبية واحيلت القضية للنيابة المختصة والتي احالتها الي محكمة الجنايات والتي اصدرت قرارها السابق في جلستها المنعقدة.

الإعدام والسجن المشدد لـ 4 قتلوا سيدة لسرقتها

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من كل "ك.س.ح" و"ك.م.ع" بالاعدام شنقا، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة " ن.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة والزمتها بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة " ن.ا.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات والزمتها بالمصاريف الجنائية،  ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهم في قتل المجني عليها " إ.ع.ع" وسرقتها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار ايهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 2045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز، بالعثور على جثة المجنى عليها " إ.ع.ع"، وبها إصابات بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

نتائج التحريات

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى قيام كل من " ك.س.ح" عاطل و" ك.م.ع" عاطل و" ن.ع.ع" ربة منزل و" ن.أ.ع" ربة منزل، حيث اتفق المتهمين على سرقة المجنى عليها " إ.ع.ع"، حيث اختلست المتهمة الثالثة مفتاح شقة المجنى عليها جدتها، من حقيبة والدتها وسلمته للمتهم الأول المفتاح، الذى اصطنع منه نسخة وسلمها للمتهم الثانى وتوجها المتهمان الاول والثانى إلى الشقة محل الواقعة، ودلوف إلى داخل الشقة عن طريق المفتاح المصطنع، وبجوزتهم ادوات معدة سلفا وهى مفك ولاصق بلاستيكى قاصدا غرفة نومها للاستيلاء على أموالها وحلقها الذهبى، وان شعرت المجنى عليها بالمتهم الثانى حتى أطبق يده على فمها كاتما أنفاسها حتى فارقت الحياة، وحال تواجد المتهم الأول لمراقبة محل الواقعة، وسرقوا مبلغ مالى وهاتفها المحمول وحلقها الذهبى، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وتبين أن المتهمة الثالثة كانت تتردد على المجنى عليها جدتها رفقة المتهم الأول الذى تربطها به علاقة عاطفية، واشتركت معها المتهمة الرابعة فى التخطيط لارتكاب الواقعة.

وتمكن فريق من ضباط المباحث من ضبط المتهمين واقروا بارتكاب الواقعة ودلوا على الادوات المضبوطه فى الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمين في جلستها المنعقدة.

تأجيل محاكمة تاجر الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة الدخيلة الجبلية

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