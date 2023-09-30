الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكري القديس جيروم معلم الكنيسة
أحيت الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى القديس جيروم معلم الكنيسة.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- القديس جيروم من أعظم آباء الكنيسة جمعاء ومن معلميها والعاشق الحقيقي لكلمة الله في ترجمته وجمعه وتفسيره للكتاب المقدس، له تراث عظيم في هذا المجال مع مقالات نسكية وجدلية ضد الهراطقة.
- وُلد عام 347م، في سترايدون (حالياً دولة البوسنة) شرق أوروبا، إلا أنه ينحدر إلى أصول هندية وقد استقر أجداده في أوروبا خلال عصور قديمة.
- كانت عائلة يوسابيوس مسيحية وقد نال سر المعمودية ما بين عامي 360 إلى 366م. ثم سافر إلى روما، برفقة صديقٍ له يُدعى "بونوسوس" لدراسة الفلسفة والبلاغة، كما درس قواعد اللغة اللاتينية عن يد "إيليوس دوناتوس"، ودرس قليلاً اللغة اليونانية.
- أثناء فترة الدراسة بروما كانت تصرفات "يوسابيوس" في منتهي الطيش، وقد جارى معظم الطلبة في فسادهم ووحشيتهم أحياناً. فكان مُستسلماً لشهواته، مما كان يجعله يشعر كثيراً بالذنب، فيحاول تسكين ضميره بزيارة قبور الشهداء والقديسين في أيام الآحاد، حتى يشعر بالزهد في الحياة، ويقوم بالصلاة وتلاوة المزامير.
- كما كان يستخدم الجمل والأقوال الشعرية لشعراء أمثال "ڤرجيل" ليعبر بها عن مفاهيم مسيحية، وبشكل خاص في وصف الدينونة التي كانت تشغل تفكيره بسبب ممارسات لا أخلاقية كثيرة، كالمثلية الجنسية وغيرها من الممارسات التي كانت منتشرة لدى الشباب المستهتر في روما، كذلك شكّه في الإيمان لفترة.
- بعد انتهاء دراسته في روما إنتقل بصحبة صديقه "بونوسوس" إلى بلاد الغال (فرنسا) لكنه استقر في مدينة ترير بجنوب غرب ألمانيا، ليدرس اللاهوت. كما نسخ لصديقيه "تيرانيوس روفينوس" و "إيلاريون من بواتييه" كتابي طرح المزامير و توصيات المجامع.
- فانغمس بتعمُّق في دراسة الكتاب المقدس، بتشجيع من صديق يُدعى "أبوليناريس من لاوديسا"، بعدها بدأ يُدرِّس في أنطاكيا التعليم المسيحي، حيث لم يُتّهم بالهرطقة بعد.
- كما اشتاق لحياة الزهد والعُزلة في الكهوف، وتقديم دلائل تغير حياته والتوبة المستمرة عن خطاياه بالأصوام والصلوات.
- ذهب لفترة للإعتزال بصحراء قنسرين جنوب شرق أنطاكيا، والتي كانت شبيهة بصحاري مصر بسبب عدد النُسّاك الذين يسكنوها، فاشتهرت بسم "طيبة السورية". وقد كان وقتاً مثمراً للقراءة والكتابة والتأمل، كما حدثت فيها محاولاته الأولى لتعلم اللغة العبرية من يهودي تحوَّل للإيمان المسيحي. لتساعده على مراسلة المسيحيين من أصل يهودي في أنطاكيا.
- عاد چيروم إلى أنطاكيا عام 379م، وتمت رسامته الكهنوتية عن يد أسقفها "پولينيوس"، وقد كان شرط چيروم أن يستمر على حياة الزهد والتقشف.
- أُعطيَ چيروم مهام كثيرة في روما، كان أهمها وأدقّها هو تنقيح لغة الكتاب المقدس اللاتيني، ومقارناتها بمخطوطات العهد الجديد اليونانية. كذلك قام بتنقيح سفر المزامير باللغة اللاتينية بمناظرته مع الترجمة السبعينية. كما نقَّح أسفار كثيرة أخذت سنين عدّة، وسُميت ترجماته وتنقيحه بالكتاب المقدس بلهجة الڤولجاتا اللاتينية، وهو يعدّ أكبر إنجازاته وخدماتها للكنيسة.
- في أغسطس 385م، غادر الأب چيروم روما عائداً لأنطاكيا، برفقة شقيقه "پاولنيان" وبعد أصدقائه. ثم تبعتاه "پاولا" و"إوستاكوم" إلى هناك، ثم اشتاقتا أن تقضيان أيامهما الأخيرة في الأراضي المقدسة بأورشليم وبيت لحم والجليل.
- في شتاء العام التالي، صار الأب چيروم كمرشد روحي لهما في رحلة الحج الروحي نحو أروشليم، والتي قادها أيضاً أسقف أنطاكيا "پاولنيوس"، ثم امتدت الرحلة نحو مصر، أرض أبطال الحياة النسكية وموطن أول نُسّاك الأرض.
- في مدرسة (إكليركية) الإسكندرية، استمع الأب چيروم لدروس المُعلِّم "ديديموس" الضرير ، وقد كان يشرح سفر هوشع كما كان يروي كثيراً ذكرياته مع القديس أنطونيوس الكبير أبا الرهبان، الذي مرّ على انتقاله حوالي 30 عام في تلك الفترة.
- وقد قضى الأب چيروم بعض الوقت في صحراء وادي النطرون، وأبدىَ إعجابه الشديد بانضباط الحياة النسكية في "مدينة الرب" كما أسماها، لكنه اكتشف هناك أيضاً "أفاعي مُستترة".
- في أواخر صيف عام 388م، عاد الأب چيروم إلى فلسطين، ليقضي ما تبقى من حياته داخل مغارة قريبة من بيت لحم، ليتشبه بالسيد المسيح في ميلاده داخل مغارة، وقد أحاط به بعض أصدقائه، من رجال ونساء كان هو مُرشدهم الروحي، فسكنوا في مغاورٍ قريبة. وبمساعدة مادية من "پاولا" استطاع أن ينمي مكتبته الأدبية بقراءات عديدة، أسهمت في إنتاجه الأدبي وكتاباته.
- قضى الأب چيروم حوالي 34 عام في هذه المغارة، أنجز فيها معظم كتاباته، وأفضل طرح كتابي لأسفار العهد القديم.
- توفيَ الأب چيروم بعطر القداسة في 30 سبتمبر 420م بعمر الثالثة والسبعين، بعد مجهود كبير في خدمة كلمة الله من ترجمة للكتاب المقدس وتفاسير وأطروحات وخطابات وعظية للنُسّاك.
- رفاته محفوظة ببازليك القديسة مريم بروما، وهو شفيع علماء الآثار، علماء الكتاب المقدس، المؤرخين، أمناء المكتبات، المترجمين، ويعتبر يوم 30 سبتمبر هو يوم الترجمة العالمي إحتفاءً بمترجم ومُنقِّح الكتاب المقدس القديس چيروم.