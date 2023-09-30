السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. بدء الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء أعمال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام ضد الأمراض المنتشرة غدًا الأحد، بجميع قرى ومراكز المحافظة؛ وذلك لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إعداد الوحدات البيطرية

وكلَّف المحافظ، مسؤولي الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالمحافظة والجهات المعنية، بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، موجهًا مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بالانتهاء من جميع التجهيزات بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة؛ لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.

وناشد المربين وأصحاب الماشية والماعز، التعاون وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية التي تقوم بأعمال التحصين والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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بيطري المنيا الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز مرض طاعون المجتراتالصغيرة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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