السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حلوان الأهلية" تُعلن عن يوم تعريفي لكليات فنون وعلاج طبيعي وهندسة

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

حرصت جامعة حلوان الأهلية على تنظيم اليوم التعريفي لكليات وبرامج الجامعة؛ لتوضيح نبذة تعريفية عن كل تخصص للطلاب المستجدين، والإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب.

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ورحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بأبنائه الطلاب والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تدعم تكامل العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع في كلياتها المختلفة وذلك بتقديم برامج تعليمية متميزة تتيح لخريجيها المنافسة في مجالات العمل التطبيقي، لضمان مخرجات تعليمية فعالة في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية.
جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، والذي يفيد عقد اليوم التعريفى لكليات الفنون والفنون التطبيقية، والعلاج الطبيعي، والهندسة كتالى:
- الاتصال البصري وفنون الميديا يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٠-١٢ بمدرج (١) الدور الثاني كلية هندسة (١).
- العلاج الطبيعى  يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٢-٢ بمدرج (٢) الدور الثاني كلية هندسة (١).
-التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك من حرف (ن)الى حرف (ي) من الساعة ١٠-١٢ بمدرج (٣) الدور الثالث كلية هندسة (١).
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وذلك يوم الاثنين الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٠-١٢ بمدرج (١) الدور الثاني كلية هندسة (١).
- هندسة الروبوتات والميكاترونيك وذلك يوم الاثنين الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٠-١٢ بمدرج (٢) الدور الثاني كلية هندسة (١).
- العمارة والتصميم البيئى وذلك يوم الاثنين الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٠-١٢ بقاعة الأنشطة الطلابية بالدور الارضى كلية هندسة (١).
- هندسة النظم الذكية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع الدفعة من الساعة ١٠-١٢ بمدرج (١) الدور الثاني كلية هندسة (١).

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