سمير نوح يكشف لـ"الشاهد": كواليس معركة كمين مريم

روى الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، كواليس معركة كمين جبل مريم 25ـ 8ـ 1968، وكيف تمت بنجاح في استهداف العدو الإسرائيلي.

وقال نوح خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": طُلب منا كمجموعة صاعقة بحرية بعد أن أبلغتنا فرقة الاستطلاع أن هناك عربيتين تأتي يوميًا في الطريق الموازي لقناة السويس في تمام الساعة 9 مساءً باتجاه الضفة الشرقية، أن ننفذ عملية استهداف، موضحًا كان معانا من المدفعية البطل اللواء أحمد رجائي عطية، كان برتبة رائد في وقتها وأيضًا البطل إسلام، وباقي مجموعة الصاعقة البحرية.

وأضاف القيادة أبلغت الشهيد ابراهيم الرفاعي، بمرور العربتين يوميًا، قائلًا: "الشهيد قال نعمل عملية وكمين ليهم، وبالفعل قمنا برص الألغام أنا وبعض الزملاء واختار قائد الاستطلاع منطقة تبة تكون في منحى على أساس الدورية وهي جاية من اليمين تلف اتجاه الألغام".

وواصل: "بمجرد وصول العربية حصل انفجار شديد وتناثرت أجساد الإسرائيلي كقطع من لحوم البشر".

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.