غرس 315 شجرة مثمرة فى طنطا

شهد حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، غرس 315 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز، تأتي هذه الخطوة كجزء من حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري والبيئة العامة في المنطقة، في خطوة تأتي ضمن جهود تحسين المظهر الجمالي للقرى وتعزيز البيئة الخضراء.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تعزيز التوازن البيئي ومواجهة التحديات المناخية، كما تعكس الجهود الحكومية المستمرة لتوسيع المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة النظيفة.

وتم تنفيذ عمليات غرس الأشجار في عدد من القرى التابعة لمركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع الجهات المحلية والمجتمع المحلي، وتشمل الأشجار المثمرة أصنافًا مختلفة مثل الليمون والبرتقال والتفاح، والتي يمكن أن تسهم في توفير مصدر للغذاء والدخل لسكان القرى.