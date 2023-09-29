محمود مسلم: "المتحدة" حريصة على الحياد تجاه جميع مرشحي الرئاسة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة، مؤكدًة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة وحملاتهم، تتناسب مع حجم وأهمية الانتخابات التي تحدد مصير المنصب الأهم في مصر، وتتناسب مع الدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وأضاف “مسلم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشركة أكدت انفتاحها على كل المرشحين، وطالبتهم بموافاتها بكشوف المسئولين الإعلاميين للتواصل معها.

إصدارات “المتحدة” على مسافة واحدة من جميع المرشحين

ولفت “مسلم” إلى أن المبادرة تؤكد أن هناك نية أن تكون العملية الانتخابية شفافة، تخضع للقانون المصري، تحاول فيها القنوات والصحف ليس فقط توعية المواطن بالإجراءات الانتخابية، وإنما منبر لكل المرشحين للتعبير عن برامجهم، وأن يكون النشر بحيادية، وتطبيق القواعد المهنية.

وختم: "مبادرة الشركة المتحدة تكاد تكون غير مسبوقة، وجيدة جدًا، وقنوات المتحدة تهتم إلى جانب عرض برامج المرشحين، بالتثقيف السياسي وتوعية الناخبين بالإجراءات، لأنه من مصلحة مصر أن يكون هناك أكبر عدد من الناخبين، وأن تكون النتيجة حقيقية، ومن مصلحة مصر أن يعرف الناخبين الإجراءات، حتى لا تكون الأصوات باطلة، ولنقدم صورة حضارية تعبر عن عراقة مصر".