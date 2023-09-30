السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

في الذكرى ال10 لرحيلها

كوثر العسال.. تفاصيل 20 عاما من الانتظار لنجل خالتها

كوثر العسال ومحمد
كوثر العسال ومحمد وفيق

تحل اليوم الذكرى ال 10 لرحيل الفنانة كوثر العسال، والتي رحلت في مثل هذا اليوم الموافق 29 سبتمبر 2013، عن عمر يناهز ال 74 عاما.

 

ولدت الفنانة كوثر العسال بالقاهرة في 1939، وهي نجلة خالة الفنان الراحل محمد وفيق، وبدأت مسيرتها في عالم الفن خلال فترة الستينيات، وقدمت أدوارا مميزة استطاعت من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

 

قدمت الفنانة كوثر العسال أول أعمالها في السينما فيلم "امرأة في دوامة"، تزوجت من الفنان عبد المنعم إبراهيم، ومن بعد رحيله تزوجت بالفنان محمد وفيق، وفي عام 1966 عقب  مشاركتها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي "جاء قرار اعتزالها.

 

ومن أهم وأبرز أعماله الفنية "نحن لا نزرع الشوك، أنف وثلاثة عيون، حافية على جسر الدهب، الحرام، ومسلسل القاهرة والناس". 

ارتبطت العسال بقصة حب بالفنان محمد وفيق عمرها يزيد عن ال 20 عاما، ولكن  ككل قصص الحب الكبيرة والعظيمة،  التي واجهتها العواصف فقد تزوجت من الفنان عبد المنعم إبراهيم ليكون زوجها الأول، وبعد رحيله تزوجت من الفنان محمد وفيق الذي انتظرها على أمل لقاء.

 

روى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء تليفزيوني سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".

 

وأضاف الراحل محمد وفيق، قائلًا: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".

 

وتابع، قائلًا: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

 

وبعد رحيلها، تبرع الفنان محمد وفيق  بمجوهراتها لمستشفى سرطان الأطفال، وأيضًا تبرع بمنزلها إلى أحد الشباب المقبل على الزواج، وأوصى أن يدفن بجوارها.

الفنانة كوثر العسا امرأة في دوامة الفنان عبد المنعم إبراهيم الفنان محمد وفيق لن أعيش في حلباب أبي

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