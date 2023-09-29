محافظ أسيوط يوجه بفتح المزيد من منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لبحث ومتابعة توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق موجهًا بالتوسع في إقامة مزيد من المعارض والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالقرى والمراكز فضلًا عن تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية لبعض التجار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وعصمت مدير عام مديرية التموين وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومديري الإدارات التموينية بجميع المراكز على مستوى المحافظة.

حيث استعرض محافظ أسيوط ما تم تنفيذه في خطة فتح المنافذ ومعارض السلع الغذائية والأفكار والرؤى لفتح المزيد منها والمواقع والأماكن المقترحة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض ودور كل جهة في هذا الشأن.



اللواء عصام سعد: ضرورة تكاتف وتضافر جميع الجهود بمختلف الجهات لفتح المزيد من منافذ السلع



وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف وتضافر جميع الجهود بمختلف الجهات لفتح المزيد من منافذ السلع على مستوى جميع مراكز المحافظة خاصة في القرى والنجوع بهدف توفير السلع أمام المواطنين والتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومد هذه المعارض بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية والسوبر ماركت مشددا على ضرورة تنوع المعارض الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع ومجابهة تخزين السلع والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها ومحاربة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتنبيه على كل التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم تخزين التجار أي سلعة وحجبها عن المواطنين ومجابهة كل أشكال الاحتكار.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المدن لتوفير أماكن بالمراكز والقرى لافتتاح معارض ومنافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين على أن تشمل كافة الأحياء والمراكز والقرى مع استمرار عمل تلك المعارض وهذه المنافذ لأطول فترة ممكنة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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