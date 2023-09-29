انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز حوش عيسى فى البحيرة

انطلقت، اليوم، بمركز ومدينة حوش عيسى فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتجديد الخطاب الدينى، وضمن جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمستوى الوعي والتثقيف الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة خاصة فى الأماكن النائية.

حيث تضمنت فعاليات القافلة عقد مقرأة قرآنية للسادة الأئمة والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل وأداء خطبة وصلاة الجمعة فى مسجد المحطة بمدينة حوش عيسى.

إقامة مقارئ قرآنية للجمهور فى حوش

كما تمت إقامة مقارئ قرآنية للجمهور، وذلك بحضور الشيخ محمد محمود أبوحطب - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة - وكيل المديرية، والشيخ عبدالمجيد الكرماني، الشيخ موسي عبده حسنين مدير إدارة أوقاف حوش عيسى أول والشيخ جمعة عبدالسلام عكاشة مدير إدارة أوقاف حوش عيسى ثاني ومجدي رحيل -نائب رئيس مجلس المدينة.

تصحيح المفاهيم المغلوطة للشباب

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجهود وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار، خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 11 مليونا و200 ألف جنيه بنطاق 3 مراكز بمحافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين الإسلامي السمح داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.