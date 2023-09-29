الأحد.. الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، استعداد المديرية للحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، والتى تنطلق الأحد القادم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

المستهدف تحصينه من الأغنام والماعز

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، الدكتور حاتم أنور، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألفًا و688 رأسًا تقريبًا.

ودعا وكيل وزارة الطب البيطرى الدكتور حاتم أنور، جميع المواطنين إلى التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.