سيدات الأهلى يواجهن بطل الكونغو فى البطولة الإفريقية لكرة اليد

يبدأ الفريق الأول لكرة اليد للآنسات بنادي الأهلي مشواره في بطولة أبطال إفريقيا التي تستضيفها الكونغو برازفيل خلال الفترة من 27 سبتمبرالجاري حتى 7 أكتوبر المقبل عندما يلتقي مع فريق جران دي سيل الكونغولي في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تشهد أيضًا مباراة نزيكو الكاميروني وأول أغسطس الأنجولي في الرابعة عصرًا.

ويخوض فريق الأهلي ثاني مبارياته أمام نزيكو الكاميروني يوم الأحد المقبل ثم يختتم دوري المجموعات بمواجهة أول أغسطس يوم الإثنين المقبل.

محمد عادل "زولا" المدير الفني لفريق الأهلي اختار 18 لاعبة في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهن: منة الله السيد وفرح الشاذلي وأمينة هشام وفرح حازم ورنا راضي وتقى كامل وڤيڤالدا دا سيلڤا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا صقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسارة الخولي ونصرة عيد وليلى حماد وشهد الشواربي.

فريق الأهلي هزم فاب الكاميروني بسهولة

من ناحية أخرى حقق فريق الأهلي لكرة اليد للرجال فوزًا كبيرًا في بداية مشواره في البطولة الإفريقية رقم 44 وتغلب على فاب الكاميروني بنتيجة 33 – 18 ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بي إم سي الكونغولي غدًا السبت ثم يواجه فريق جي إس كيه بطل الكونغو الديمقراطية في ختام دور المجموعات يوم الإثنين المقبل.

كان الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي لكرة اليد للرجال قد اختار 19 لاعبًا في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهم:‏ عبدالرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبدالرحمن فيصل وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبدالعزيز إيهاب ومحمود عبدالعزيز "جدو" وراضي محمد راضي.