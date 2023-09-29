الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات الأهلى يواجهن بطل الكونغو فى البطولة الإفريقية لكرة اليد

لاعبات الأهلي في
لاعبات الأهلي في المطار بعد الوصول للكونغو

 يبدأ الفريق الأول لكرة  اليد للآنسات بنادي الأهلي مشواره في بطولة أبطال إفريقيا التي تستضيفها الكونغو برازفيل خلال الفترة من 27 سبتمبرالجاري حتى 7 أكتوبر المقبل عندما يلتقي مع فريق جران دي سيل الكونغولي في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تشهد أيضًا مباراة نزيكو الكاميروني وأول أغسطس الأنجولي في الرابعة عصرًا.

ويخوض فريق الأهلي ثاني مبارياته أمام نزيكو الكاميروني يوم الأحد المقبل ثم يختتم دوري المجموعات بمواجهة أول أغسطس يوم الإثنين المقبل.

محمد عادل "زولا" المدير الفني لفريق الأهلي اختار 18 لاعبة في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهن: منة الله السيد وفرح الشاذلي وأمينة هشام وفرح حازم ورنا راضي وتقى كامل وڤيڤالدا دا سيلڤا ودونجو كمارا ورحمة محمد وملك أحمد وروان سعيد ودنيا صقر ونوال خليل وأمينة عاطف وسارة الخولي ونصرة عيد وليلى حماد وشهد الشواربي.

فريق الأهلي هزم فاب الكاميروني بسهولة 

من ناحية أخرى حقق فريق الأهلي لكرة اليد للرجال فوزًا كبيرًا في بداية مشواره في البطولة الإفريقية رقم 44 وتغلب على فاب الكاميروني بنتيجة 33 – 18 ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بي إم سي الكونغولي غدًا السبت ثم يواجه فريق جي إس كيه بطل الكونغو الديمقراطية في ختام دور المجموعات يوم الإثنين المقبل.

كان الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي لكرة اليد للرجال قد اختار 19 لاعبًا في قائمة الفريق بالبطولة الإفريقية وهم:‏ عبدالرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبدالرحمن فيصل وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبدالعزيز إيهاب ومحمود عبدالعزيز "جدو" وراضي محمد راضي.

بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد الاهلى محمد عادل زولا الإسباني ديفيد ديفيز إبراهيم المصري

مواد متعلقة

"كنزى حاتم وفرح الشاذلى".. الأهلى يدعم سيدات اليد بصفقتين جديدتين

"الرياضة" تستقبل بعثة منتخب ناشئات اليد بعد الفوز بلقب إفريقيا

منتخب ناشئي كرة اليد يواجه كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل