الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إقالة خورخى سامباولى من تدريب فلامنجو البرازيلى

خورخي سامباولي
خورخي سامباولي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الجمعة، عن إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وذلك بعد شهور قليلة من توليه مسئولية الفريق.

وكان سامباولي قد تولى تدريب فلامنجو في أبريل الماضي، بعقد ممتد حتى نهاية عام 2024.

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 ونشر النادي بيانًا مقتضبًا على موقع "تويتر"، جاء فيه: "نادي فلامنجو يعلن عن فسخ التعاقد مع سامباولي والطاقم المعاون له... إدارة النادي توجه الشكر للمدرب المحترف وتتمنى له حظًا جيدًا في استكمال مسيرته التدريبية".

ويأتي ذلك بعد توديع الفريق لبطولة كأس ليبرتادوريس من دور الستة عشر بعد أن تُوج بلقبها في نسخة الموسم الماضي، إضافة إلى احتلالهم المركز السابع في بطولة الدوري البرازيلي.

وبحسب مسئولي النادي البرازيلي، فإن لويس كاسترو مدرب النصر، وخورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي، ليسا ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق، فيما يبرز اسم تيتي المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، لخلافة سامباولي.

 وبدأ سامباولي مسيرته التدريبية بعدما أجبرته الإصابة على الاعتزال المبكر عندما كان لاعبًا في بيرو.

 وتولى سامباولي تدريب منتخب تشيلي من 2012 إلى 2016، وقاد الفريق للفوز بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس كوبا أمريكا وذلك في 2015.

 كما تولى سامباولي تدريب منتخب الأرجنتين من 2017 إلى 2018، ثم تولى تدريب سانتوس وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

 وبعدها، تولى سامباولي تدريب مارسيليا الفرنسي وأشبيلية الإسباني، قبل توليه تدريب فلامنجو البرازيلي.

فلامنجو خورخي سامباولي سامباولي كأس ليبرتادوريس الدوري البرازيلي

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