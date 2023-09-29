أبو طالب يكشف لـ"الشاهد" كلمة السر فى تفوق الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

وأكد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الخميس، أن الشعب المصري قدم العديد من التضحيات.

وقال: "التدريب كان في دفعة قوية وتشجيع للنصر، ولكن تشجيع الشعب اللي كان برة كان له عامل كبير".

وتابع: " الطلبة الجامعيين، تظاهروا عايزين يحسموا الحالة هل هي حرب ولا سلم وزهقوا خلاص وكانوا عايزين يحاربوا، ولما قامت الحرب طبعا كان في تكاتف كبير".

وواصل: "حالة الاستعجال مأثرتش علينا، وكل حاجة كانت واخدة وقتها واستعجالنا كان هيدمرنا، لإن التدريب لم يكن مكتمل، ومكنش ينفع نتعرض لنكسة تانية وإلا كانت هتبقى كارثة كبيرة".

وأوضح أن الجيش المصري تفوق بعناصره المادية والبشرية، مرددا: "احنا تفوقنا عليهم بأشياء كتيرة، واعتبارا من يوم 16، الرئيس السادات قال أنا بحارب أمريكا، لإنه كان بينزلهم جسر جوي على مطار العريش، وهذا ما جعل السادات يقبل وقف إطلاق النار".

وواصل: "كان في سلاح إسمه "كتائب الفهد"، عندنا جاي لنا حديث من روسيا، مكنش عندهم فكرة خالص عنه، تفوقنا عليهم فيها، علاوة على الروح المعنوية العالية واللي كانت السر وراء تفوق الجيش المصرين كنا رايحين عشان نحقق النصر أو الشهادة، ودي كانت عقيدتنا، وصيحات الله أكبر كانت تعلو مع كل تدمير دبابة".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.