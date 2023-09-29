الرقب أول عز الدين أبو طالب يكشف "الشاهد" تفاصيل مشاركته بحرب 1973

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

وأكد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكترو محمد الباز، مساء اليوم الخميس، أنه تم استقباله من قبل الشعب المصري استقبالًا حارًا.

وقال: "بعد 3 شهور من وقف إطلاق النار، نزلت أول إجازة، والقطر مكنش بيدخل الإسماعيلية، كان يقف محطة القصاصين، وكنت أنا الدفعة الأولى من الإجازات ولقينا الشعب كله واقف في المحطة بالورود والمزمار البلدي، والتشجيع، الإسماعيلية كلها كانت في محطة القطر".

وتابع: "والقطر الحربي وصلنا من القصاصين إلى بنها، ولما نزلنا بنها لقينا نفس الاحتفال اللي كان في الإسماعيلية، وبعدها كل واحد خد طريقه، في هذه اللحظة أدركت أن الموقف تغير تمامًا، أنا لما كنت بنزل قبل كدة مكنش في حد بيعبرني".

وواصل: "لما كنا نركب مواصلات كانوا يقفوا هما ويقعدوني وكان في حفاوة كبيرة".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.