الرقيب أبو طالب لـ "الشاهد": شارون كان يصرخ  "أغيثونى من ضابط المظلات المجنون"

قال الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، إنه قد تم تدمير جزء كبير جدًا من قوات العدو، وشارون كان يصرخ "أغيثوني من ضابط المظلات المجنون.. ضابط برتبة نقيب يسمى عبدالرؤوف حلمي أوقف تقدمي تجاه الإسماعيلية"، معقبًا: "هذا نص ما قاله شارون".

وأضاف عاشور خلال لقائه ببرنامج "الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن رئيس الأركان الإسرائيلي صرّح بعد ذلك بقوله "عرفنا حجم المعارك عندما صادمنا قوات المظلات المصرية"، معقبًا: "كنا نقف كحائط صد بحيث لا يتقدموا ناحية الإسماعيلية".

وتابع:"السرية التي أتبعها وصلت إلى مطار الدفر سوار، وتمركزنا خارج سور مطار الدفرسوار، وكان بحوزتي جهاز إضاءة ليلي اسمه (SS20) حيث يعمل على كشف المنطقة أمامي، وأخذت معي زميل بتعليمات من قائد السرية، وقصفنا سلك السور، ومن ثم تحركنا داخل السور، حيث تحركنا حوالي 500 متر زحفًا، وكان المطار عتمة، ومن خلال جهاز الإضاءة اكتشفنا أنه يوجد لا يقل عن فرقتين مدرعتين إسرائيليتين ولواء مظلات متمركزين داخل مطار الدفرسوار، وقد عدنا وأبلغنا هذه المعلومات لقائد السرية الذي بدوره أبلغ قائد الكتيبة والذي أبلغ القيادة العامة للقوات المسلحة لإعادة تقييم الموقف من أجل التعامل معه".

برنامج “الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.