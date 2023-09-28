الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصر ثقافة كفر الزيات يستضيف حلقة نقاشية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد بيت ثقافة كفر الزيات عدة فعاليات نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف، فيما عقدت حلقة بحثية لمناقشة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

بدأت فعاليات الحلقة البحثية بكلمة من الشاعر محمد أمين صالح، رئيس نادي أدب كفر الزيات الذي أشار إلى أن الهجرة غير الشرعية هي طريقة غير نظامية أو غير قانونية تتم دون الحصول على تأشيرة دخول للدول الأخرى المراد السفر إليها بغرض العمل، موضحا أن لها العديد من الأسباب، منها: الفقر، والزيادة السكانية، مع انعدام فرص العمل.

وعن مخاطر الهجرة غير الشرعية، قال الشاعر أحمد زايد إن من أهم المخاطر ضياع حقوق الشاب المهاجر، الذي يصل إلى وجهته دون أوراق رسمية تثبت شخصيته، مما يعرضه للمساءلة القانونية، مؤكدا أنها تفرض على الشباب العمل بأجور زهيدة جدا نظرا لتواجدهم داخل البلد بشكل يخالف القوانين، مما يعرضهم لمطاردات الجهات الأمنية ليل نهار.

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من جانبه، طالب الشاعر رضا غريب بعقد المزيد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التثقيفية للشباب لزيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على الشباب والمجتمع، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في عام 2016، إلى جانب إصدار الدولة للقانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يجرم الهجرة غير الشرعية، وينص على معاقبة مرتكبيها.

وشهد بيت ثقافة كفر الزيات عددا من الفقرات الثقافية والفنية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث استعرض الشيخ محمد حسني عمار، من علماء الأزهر الشريف أهم المواقف الإنسانية للرسول الكريم، والتي عبرت عن أهم القيم المجتمعية في كل الأزمان، ومنها التسامح، وقبول الآخر، والمواطنة، وكيف أن الله بعثه رحمة للعالمين، فيما اختتمت الفعاليات بغناء العديد من التواشيح والابتهالات الدينية قدمتها فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان.

جاءت الفعاليات بإشراف الإدارة العامة للشباب والعمال، والإدارة العامة للمرأة التابعتين للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبحضور العديد من أدباء وشعراء محافظة الغربية.

بيت ثقافة كفر الزيات عمرو البسيوني الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مخاطر الهجرة غير الشرعية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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