في انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقل سياسي بارد



يخطيء من يعتقد أن انتخابات الرئاسة التي بدأت الإجراءات فيها هذا الأسبوع تدور بين الأسماء المطروحة للترشح، بصياغة أخرى أقول لدينا مرشحين محتملين وعددهم حتى الآن ستة مرشحين فهل العملية الانتخابية قد تبلورت عند هذه الأسماء فقط أم أن هناك من اختفى عن الترشح ولكنه يتربص بكل جهده للاقتراب من المقعد رفيع المقام مقعد رئيس الجمهورية.

يتذكر كل صاحب ذاكرة في بلادنا أن مصر كانت هي الجائزة الكبرى لأصحاب نظرية الفوضى الخلاقة وبالرغم من إحباط مسلسل هذه الفوضى في 30 يونيه الباسلة إلا أن أصحاب تلك النظرية ومن يتبعهم في الداخل المصري لن تهدأ حركتهم ابدا وسوف يخرجون علينا مرة في ثياب مرشح مجهول بدون لحية حتى لا يلفظه الناس كما لفظ جماعة الإخوان من قبل.

لذلك اليقظة واجبة، الخلايا النائمة تنتظر الإشارة، هذه الخلايا بكل أسف مازالت تنخر مثل السوس في عظام الدولة المصرية سواء داخل الجهاز الحكومي أو خارجة، فالمسألة ليست إرتفاع أسعار أو ملاحظة على مشروع أو غيره، المسألة من وجهة نظر التيار المختفي مؤقتا من المشهد الانتخابي هي الهدم سواء بتكليف من الأجهزة التي يعملون لحسابها أو من باب الثأر السياسي بعد أن قال الشعب كلمته في 2013 وتم طردهم من القصر الرئاسي شر طردة.

سوف نشهد في فترة الدعاية شلالات من الأكاذيب والضرب تحت الحزام كما سنشهد حواديت المظلومية الكاذبة ومن هنا يأتي دور أصحاب الضمائر الحية لكشف زيف تلك السيناريوهات.

ولأنني أعرف جيدا أهمية العقل السياسي البارد للعبور من هذه الانتخابات بأقل الخسائر من التجريح ومن الاتهامات المجانية لطرف ضد طرف فإنه من الواجب أن تنهض أجهزة الإعلام للقيام بدورها التنويري والمعلوماتي والعمل على مدار الساعة حتى لا يقع الناخب البسيط فريسة لأي مخطط يحاول تشويه تجربة الانتخابات.

وبالطبع ليس خافيا على الجميع الأجواء الدولية المرتبكة التي تدور الانتخابات في ظلها سواء ما يحدث في الدول المجاورة لمصر مثل ليبيا والسودان أو البلاد البعيدة مثل حرب روسيا وأوكرانيا والتي يقال علنا عنها أن احتمالات حرب عالمية ثالثة ليست بعيدة، وبينما الحال هكذا تحاول الإدارة المصرية الخروج من تلك الدوامات بأقل الخسائر.

صار لنا دولة واضحة ومؤسسات تجتهد في عملها وصار لدينا أمن في الشارع بعد أن توارى عن المشهد أصحاب المفخخات لذلك فإن المسؤولية تفرض على الجميع أن يشارك في الانتخابات بعين مفتوحة عن آخرها، من حق المرشح المحتمل والنخب أن يعبر عن وجهة نظره وأن يعلن رفضه لمن يريد استخدامه بما يشبه الأداة في يد لا تعرف إلا فنون التخريب ولا يلزمها أي حدود آمنة ل مصرنا.

ببساطة هم لديهم عواصم يهربون إليها في حال تعرض بلادنا لأزمة أما نحن فلا يوجد لدينا سوى بلادنا التي ندافع عنها في الوسع وفي الضيق أيضا.

وسائل التواصل الإجتماعي بمختلف منصاتها لها دور مهم في توجيه الرأي العام واستخدام العقل البارد الذي أشرت له بات مهما في تصنيف وفرز الحقائق من الأكاذيب وان ياتي الرد الهادىء من العقل البارد من أجل التوضيح والكشف والإقناع.

هي رحلة انتخابية شاقة من الممكن أن تكون مؤلمة إذا تعاظم الجهل الغشيم ومن الممكن أن تكون ممتعة إذا هدأت الأعصاب وتم تحكيم العقل في كل خطوة وكل تصريح وكل قرار، كل خطوة في هذا السباق الرئاسي يكون لها ما بعدها دون تكفير محتكري الوطنية لغيرهم ودون تعصب من مؤيدي الدولة ضد خصومهم من المرشحين المحتملين.