الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسى زعيم وطنى واستمراره "ضرورة"

النائب خالد أبو الوفا
النائب خالد أبو الوفا

أكد خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، تأييده ودعمه للرئيس السيسي، رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير والبناء.

إنجازات الرئيس خلال 10 سنوات 

وقال أبوالوفا، في تصريحان له اليوم، إن الرئيس السيسي نجح  خلال حكمه، ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الإنجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الإرهاب من جذوره، كما عمل في مسارات متوازية، في ملفات التنمية والمشروعات القومية الكبرى، جنبًا إلى جنب في مبادرات بناء الإنسان وفى مقدمتها مبادرة "حياة الكريمة".

انعكاس المبادرات الرئاسية على حياة المواطنين 

وشدد عضو الشيوخ، على أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتى ساهمت فى القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، وقوائم انتظار العمليات الجراحية، ومبادرات رعاية صحة الأم والجنين.

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الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة

واختتم أبوالوفا تصريحاته بالتأكيد على أن السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات، ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.

النائب خالد ابو الوفا مجلس الشيوخ للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات

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