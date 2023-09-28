القاهرة الإخبارية تكشف سبب وقف تصدير "روساتوم الروسية" لليورانيوم إلى أمريكا

أعلنت شركة روساتوم الروسية، عن وقف تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم والمقاطعات الروسية المنتخبين مؤخرا بأداء الاقتصاد الروسي غير المسبوق، ووتيرة النمو التي يسجلها.

وأكد بوتين أن الصناعة تعمل بطريقة لم تعمل بمثلها منذ فترة طويلة، ويتم في البناء والزراعة تحقيق أرقام قياسية لم تحققها البلاد حتى إبان الاتحاد السوفيتي، قائلًا: "يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء للذين ينظرون إلى الأمور من الخارج، وتوقعوا أن كل شيء سوف ينهار هنا، لكن حدث عكس ذلك تمامًا".

وأضاف بوين: "أن تطور الاقتصاد الروسي يتسارع والصناعة تعمل بطريقة لم نشهدها منذ فترة طويلة، والزراعة تسجل أرقاما قياسية جديدة، والبناء يتطور بوتيرة لم يسبق لها مثيل حتى إبان العهد السوفيتي، يتوفر لدينا كل شيء لكي نواصل السير قدما على المسار الذي رسمناه بشكل فعّال لتعزيز البلاد".